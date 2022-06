F1: Nikita Mazepin processa Haas | AutoSport

O ex-piloto da Haas, Nikita Mazepin vai processar judicialmente a equipa norte-americana. Em causa está a falta de pagamento de salários ao piloto russo.

“Na rescisão do contrato, a Haas tinha uma dívida salarial para comigo para este ano”, disse citado pelo Championat.com. “E eles ainda não o pagaram. Parece-me que o empregador deveria pelo menos compensar o salário até ao momento da rescisão e provavelmente pagar alguma indemnização por cessação de contrato. Tínhamos dois contratos independentes. E a ruptura do acordo com o patrocinador (Uralkali) não teve impacto direto no meu futuro na equipa. Ou seja, tomaram duas decisões separadas. Não vi o meu dinheiro, é por isso que vamos a tribunal”.