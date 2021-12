F1: Nikita Mazepin preocupado com saídas de pessoal da HAAS, pai pode dar ‘bónus’… | AutoSport

Segundo o Autosport inglês, Nikita Mazepin revelou que o seu pai está a tentar colocar de pé um esquema de incentivos monetários ao pessoal da HAAS, de modo a que estes não abandonem a equipa. A situação tem a ver com o facto de estarem agendadas 23 corridas para 2022, e muita gente não admite sequer ter várias vezes três corridas em semanas consecutivas, e por isso já estão à procura de trabalho noutros lados.

Isto não sucede só na HAAS, mas as equipas mais pequenas sofrem mais, pois é muito maior a facilidade para outras equipas, maiores, colmatar eventuais ‘deserções’ de pessoal: “Estou preocupado com tanta gente boa a sair e o meu pai surgiu com a ideia, de forma voluntária, de tentar dar incentivos monetários às pessoas para ficarem”, disse Nikita Mazepin ao Autosport inglês, deixando claro que para já é só uma sugestão, pois o ‘problema’ é com a HAAS.