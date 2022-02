F1: Nikita Mazepin pode dizer adeus à F1 | AutoSport

Os efeitos do que se está a passar na Ucrânia, que foi invadida pela Rússia está a produzir ondas de choque por todo o mundo e um dos efeitos pode ser a saída de Nikita Mazepin da Fórmula 1. O seu futuro pode estar comprometido porque a equipa tem um grande patrocinador russo que hoje já não se vai ver nos flancos do VF-22, e o piloto é como se sabe inscrito pela federação russa. Há países que já anunciaram não querer receber cidadãos russos, e se o passaporte deixar de ser aceite e não puder viajar, isso pode facilmente acabar com a carreira de Nikita Mazepin na F1, pois como todos sabemos, só lá está devido ao dinheiro do pai, e se não puder correr dificilmente voltará, pois até aqui nada fez que justifique ser piloto de Fórmula 1. Curiosamente, a equipa, a Haas já recebeu a maior parte do patrocínio acordado pelo que, dessa perspetiva, é um problema a menos para Gene Haas e os seus pares. Como se sabe o dono da Haas, Gene Haas é norte-americano, e o principal patrocinador russo.