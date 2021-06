F1: Nikita Mazepin pediu desculpa a Mick Schumacher | AutoSport

O fim de corrida no Azerbaijão deu-nos uma luta acesa entre Nikita Mazepin e Mick Schumacher, com o russo a fechar a trajetória de forma violenta, o que motivou críticas do seu colega de equipa. O russo explicou o sucedido.

Mazepin revelou a conversa que teve com Schumacher no final da corrida mas deixou um aviso:

“As nossas discussões que acontecem dentro da equipa, creio que devem permanecer na equipa. No entanto, se já foi divulgado, posso dizer que lhe pedi desculpa, pois ficou claramente muito aborrecido. Mas é muito importante que ele não espere que eu facilite demasiado as coisas, e eu vou tentar bloquear. Mas claramente não esperava que ele estivesse onde acabou por estar. Se ele sentiu o que sentiu, eu pedi desculpa, porque acho que era o que devia ser feito. No entanto, não foi pelo meu ato em particular”.

“Pensei que ele iria escolher a trajetória interior e ele escolheu a trajetória exterior, e quando vi que ele se comprometeu , afastei-me, porque no final não estamos a lutar por nenhum ponto e o resultado da equipa é a prioridade”, disse Mazepin.

“Penso que temos uma vibração positiva, se assim lhe posso chamar, na equipa, e tem sido assim desde o primeiro dia e continua a ser assim”. Somos ambos jovens a chegar aos limites, chega-se a um ponto como este. “Mas, como disse no início, enquanto ambos os carros estiverem a regressar inteiros, sinto que está tudo bem com o chefe da equipa”.