F1: Nikita Mazepin não está incomodado com críticas

Nikita Mazepin não está preocupado com as críticas nas redes sociais. O piloto russo desvalorizou a pressão que tem surgido devido à polémica do vídeo que publicou nas redes sociais.

Mazepin de 21 anos de idade, cujo pai Dmitry deverá patrocinar a Haas através da marca Uralkali, disse que está habituado a ser criticado.

“Há certas razões não relacionadas com o mundo das corridas pelas quais sou talvez tratado de forma um pouco diferente”, disse ele à Match TV. “Estou habituado e não estou preocupado com isso”.

Mazepin admitiu também que é provável que passe a sua primeira temporada na Fórmula 1 no próximo ano, perto da parte de trás da grelha.

“Muito provavelmente não vou lutar com ninguém”, disse ele à emissora russa. “É importante permanecer realista, pois esperamos uma temporada difícil. Não creio que haja muitos carros com os quais possamos competir”.