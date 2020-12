F1, Nikita Mazepin: “Gostaria de pedir desculpa pelas minhas recentes ações”

Na sequência do vídeo em que Nikita Mazepin é visto a tocar no peito de um mulher sentada atrás dele num carro, e do violento comunicado emanado pela Haas F1 o russo veio a público desculpar-se: “Gostaria de pedir desculpa pelas minhas recentes ações, quer em termos do meu próprio comportamento, inapropriado, como pelo facto de ter sido publicado nas redes sociais. Lamento a ofensa que justamente causei e o embaraço que trouxe à equipa Haas Fl. Tenho de me manter a um nível mais elevado como piloto de Fórmula 1, e reconheço que me desiludi a mim próprio, e a muitas pessoas. Prometo que vou aprender com isto”, escreveu o piloto no Twitter.

Nikita Mazepin começa muito mal como piloto da Haas, não só pelos problemas que tem causado em pista na Fórmula 2, onde foi duramente castigado, e agora com este episódio que devia ter ficado restrito, porque é privado. Se quando o publicou no Instagram, não imaginava as proporções que o caso iria tomar, já deverá ter aprendido.