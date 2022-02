F1: Nikita Mazepin foi o piloto que mais piões fez em 2021 | AutoSport

Nikita Mazepin teve um ano difícil de adaptação, com um carro que não lhe facilitou a vida, além da pressão a que foi sujeito logo no início. Mazepin foi o piloto que mais dificuldade teve em controlar a sua nova máquina e foram várias as vezes que o vimos virado para o lado errado da pista.

Mazepin foi o piloto que mais piões fez no ano passado, com um total de 14, o dobro do que fez Yuki Tsunoda, o segundo piloto nesta pista, com sete. Também com sete, Sergio Pérez está no top 3 desta lista, seguido de Kimi Raikkonen e Nicholas Latifi e Charles Leclerc (os três com seis).

No fundo desta tabela estão George Russell, Max Verstappen, Lance Stroll, Esteban Ocon, Lewis Hamilton (1) e Daniel Ricciardo (0).

Pilotos Nº de Piões Nikita Mazepin 14 Yuki Tsunoda 7 Sergio Pérez 7 Kimi Raikkonen 6 Nicholas Latifi 6 Charles Leclerc 6 Sebastian Vettel 5 Carlos Sainz 5 Lando Norris 4 Antonio Giovinazzi 3 Fernando Alonso 3 Mick Schumacher 3 Pierre Gasly 3 Valtteri Bottas 2 George Russell 1 Max Verstappen 1 Lance Stroll 1 Esteban Ocon 1 Lewis Hamilton 1 Daniel Ricciardo 0