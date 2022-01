F1, Nikita Mazepin: “Estou pronto para as lutas no meio da tabela” | AutoSport

Nikita Mazepin considera que está pronto para as lutas no meio da tabela. Depois de uma época de aprendizagem, que nem sempre trouxe prestações positivas, Mazepin tem fé que a Haas melhore e que com isso possa ter oportunidade de lutar por lugares mais apetitosos.

Questionado se sentia que estava pronto para se juntar à batalha do meio da tabela, Mazepin disse, citado pelo motorsport.com: “Claro que estou. Sinto-me 100% pronto. Tive algumas boas batalhas este ano com alguns carros mais rápidos e senti-me confortável. Para mim, principalmente a lutar com outros pilotos, preciso de saber exactamente onde termina a minha asa traseira e onde termina a asa dianteira, para saber exactamente como posicionar o meu carro. Sinto que tenho essa confiança. Lembro-me que foi muito assustador na primeira corrida no Bahrein porque os carros são muito longos e largos. Mas agora estou num bom lugar, por isso pilotar um carro mais equilibrado e mais previsível deve torná-lo mais fácil e mais agradável.”

“Penso que no geral [a época] foi positiva. Demos enormes passos em frente na minha confiança e na minha compreensão desde o ponto em que começámos. Tive corridas muito boas no início do ano, depois algumas difíceis. Portanto, a vida na F1 não é consistente para ninguém. Mas sempre soubemos no que nos estávamos a meter, e 2022 é o ano em que juntamos as coisas. E penso que estou num bom lugar para fazer exatamente isso”.