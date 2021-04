F1, Nikita Mazepin: ” Estarei neste paddock por alguns anos”

Nikita Mazepin tem sido alvo de críticas e gozo na internet e as suas prestações em pista têm deixado a desejar com vários erros acumulados nas primeiras duas corridas do ano.

Mas o russo ainda não está a entrar em pânico e referiu que a intensidade da F1 o surpreendeu:

“Tenho a certeza que vou estar neste paddock pelo menos durante alguns anos. Ainda não estou em pânico. Até agora, a Fórmula 1 tem sido surpreendentemente intensa para mim. Claro que sabia que seria intensa, mas as duas sessões de qualificação foram muito agitadas”,

Quanto às críticas sobre a “etiqueta” que os pilotos seguem em pista e que o russo tem desrespeitado, Mazepin revelou-se surpreendido, mas garante que está a aprender:

“Cada um de nós tem uma equipa, cujas instruções seguimos. Em ambos os casos, segui as instruções, mas existem algumas regras que não estão escritas. Sim, ainda estou a aprender”. Antonio Giovinazzi acusou o russo de ter estragado a sua volta de qualificação mas Mazepin defendeu-se. “No final, cruzei a linha dois segundos antes do fim do segmento de qualificação. Se eu tivesse ficado atrás dele, não teria tido tempo para mais uma volta. É desagradável para mim que isso tenha acontecido, mas aqui é cada um por si”.

E o jovem de 22 anos sente que se está a dar bem com o diretor da equipa Haas, Guenther Steiner, e também com o seu colega de equipa, Mick Schumacher.“Temos uma excelente relação”, disse ele sobre Steiner. “Esta é uma grande experiência para mim, nunca trabalhei tanto com um chefe de equipa. Estou a aprender muito em termos de trabalho de equipa. Tenho uma boa relação de trabalho com Mick. Estamos na mesma situação, estamos apenas a começar uma carreira aqui e temos a mesma idade. Tivemos uma discussão bastante longa após o treino em Ímola em termos de controlo automóvel. Mas compreendo claramente que cada um tem a sua própria opinião. Temos sempre algo a discutir”.