F1, Nikita Mazepin: “Do que tenho ouvido, a corrida na Rússia mantém-se” | AutoSport

Com a tensão na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia a aumentar a cada dia, a F1 está atenta aos desenvolvimentos, podendo estar em causa a realização do GP da Rússia. Se a escalada de violência continuar, é expectável que os responsáveis reavaliem a possibilidade de ir para a Rússia. No entanto, a prova está agendada para setembro, o que dá ainda tempo para uma avaliação criteriosa.

Nikita Mazepin mantém a confiança de que a prova se manterá no calendário de 2022:

“Pelo que entendi da Fórmula 1, a corrida continua como habitualmente e vocês vão definitivamente ver-me lá”, disse o russo de 22 anos.

Para este ano, Mazepin pretende melhorar em todos os aspetos e dar um salto qualitativo:

“Tenho de melhorar em todas as áreas”, reconheceu à Match TV, “tornar-me uma versão melhor de mim mesmo e continuar a trabalhar arduamente. Já ganhei corridas na Fórmula 3 e Fórmula 2 e estou pronto para continuar o mesmo trabalho para que um dia possa ter sucesso na Fórmula 1. Para mim, o principal objetivo é mostrar resultados. A forma como o público reage não depende de mim. Quero conseguir a primeira vitória na Fórmula 1 para a Rússia”.