F1, Nikita Mazepin: “Desiludido pela rescisão de contrato” | AutoSport

Nikita Mazepin reagiu à rescisão do seu contrato com a Haas. O piloto russo lamentou a decisão e afirmou que em breve daria mais novidades. Eis as declarações do russo, publicadas nas redes sociais:

“Queridos fãs e seguidores. Estou muito desiludido por saber da rescisão do meu contrato na F1. Apesar de entender as dificuldades, as regras da FIA e a minha vontade de aceitar as condições impostas foram completamente ignoradas e nenhum processo foi seguido nesta rescisão unilateral. Para os que tentaram entender, o meu agradecimento eterno. Estimei muito o meu tempo na F1 e espero que possamos estar juntos de novo em tempos melhores. Terei mais a dizer nos próximos dias.”