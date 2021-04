F1: Nikita Mazepin crê que ligações à Ferrari beneficiam Mick Schumacher

Nikita Mazepin acredita que as ligações de Mick Schumacher com a Ferrari beneficiam o piloto alemão. Por exemplo, Schumchar testou recentemente em Fiorano com a Scuderia, um privilégio que Mazepin não tem neste momento:

“Não temos um simulador na nossa equipa, por isso temos de usar simuladores que a maioria dos pilotos profissionais têm em casa”, disse Mazepin. “Como não sou membro dessa equipa de jovens não tenho esse privilégio. Vou preparar-me para Portimão aqui em Moscovo”.