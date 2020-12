F1: Nikita Mazepin confirmado na Haas

Nikita Mazepin assinou um contrato para várias épocas com a Haas e a partir de 2021 será uma das novas caras da equipa americana.

Mazepin já era um nome muito falado para a Haas e os rumores das conversações entre a estrutura americana e o pai do jovem piloto levantaram suspeitas. O jovem russo compete este ano em F2, estando em terceiro lugar da classificação geral, mas já fora da luta pelo título.

Mazepin já testou anteriormente com a Mercedes e com a Force India e o seu pai, o milionário Dmitry Mazepin, tentou comprar a Force India mas perdeu a corrida para Lawrence Stroll. Cumpriu agora o objetivo de colocar o seu filho na F1, pela porta da Haas.

“Tornar-me num piloto de Fórmula 1 é o sonho de uma vida que se tornou realidade para mim”, comentou Mazepin. “Agradeço a confiança que Gene Haas, Guenther Steiner e toda a equipa depositaram em mim. Agradeço por darem a oportunidade a um jovem. Estou ansioso para começar esta nova relação, dentro e fora da pista, e estou naturalmente ansioso para continuar a mostrar o que posso fazer após uma temporada forte na Fórmula 2.”

“A equipa estará à minha espera para dar o feedback e informações a fim de melhorar o seu pacote para 2021 e depois . Vou assumir essa responsabilidade e mal posso esperar para começar. ”

Guenther Steiner acrescentou que Mazepin provou ser digno de um lugar na Fórmula 1.

“Nikita mostrou as suas credenciais na Fórmula 2 este ano, com duas vitórias e um punhado de pódios, no que foi uma temporada forte no seu segundo ano”, disse Steiner. “Tornou-se num piloto maduro, subindo nas categorias júnior – notavelmente mais recentemente no GP3, onde foi vice-campeão em 2018, e obviamente na Fórmula 2 nas últimas duas temporadas. Estou animado para ver o que o Nikita pode alcançar na Fórmula 1 e estamos ansiosos para lhe dar a oportunidade de competir ao mais alto nível.”