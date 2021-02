F1: Nikita Mazepin confiante que estará ao nível de Mick Schumacher

A Haas terá uma dupla de jovens muito peculiar em 2021. De um lado um jovem promissor, filho de uma lenda da F1, olhado com grande expectativa e algum carinho até. Do outro um jovem que chega com o rótulo de pagante e já é odiado por muitos.

Nikita Mazepin chega com a missão de provar que merece o lugar na F1, além de ter de aguentar a pressão do público que não perdoa as atitudes menos refletidas do russo. Mazepin afirma que tem confiança que conseguirá igualar Schumacher:

“O meu trabalho é superar o meu colega de equipa como sempre, e fazer o melhor que posso”, reconheceu Mazepin. “Espero sair-me bem em relação ao potencial desempenho e velocidade do carro em que vou correr, e acredito que eu e o meu companheiro de equipa devemos estar próximos dentro dos tempos de volta”.

“Estou muito ansioso por começar”, disse o russo de 21 anos de idade ao The Race. “Nesta fase da minha carreira, sendo um jovem piloto, é irrelevante falar sobre se o carro é bom ou não. O meu foco está em preparar-me para a F1. O carro é muito diferente daquilo a que estou habituado, e o calendário vai ser quase o dobro daquilo a que estou habituado. Esses são os desafios que me esperam, e esse é o meu foco por agora”.“Creio que estou pronto para o F1 e quero mostrá-lo à equipa, antes de mais nada”, disse ele. “Quando se chega à F1, normalmente só há uma oportunidade”.