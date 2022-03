F1: Nikita Mazepin cada vez mais fora, Pietro Fittipaldi deve ser o escolhido | AutoSport

A permanência de Nikita Mazepin na F1 é cada vez menos provável. A invasão russa à Ucrânia motivou um boicote mundial a tudo o que esteja ligado à Rússia, e a permanência de Mazepin está em causa.

Nikita Mazepin é filho de Dmitry Mazepin, dono da Uralkali, que foi patrocinador da Haas até a semana passada e próximo de Vladimir Putin. Estas ligações tão próximas ao presidente russo não ajudam em nada à situação de Mazepin, além da Haas ter avançado para o fim da parceria com o milionário russo. Os rumores da saída de Mazepin vão se intensificando e segundo o jornalista Sergio Rodríguez Fuentes, a decisão na Haas já terá sido tomada e Nikita Mazepin estará de saída, para dar lugar Pietro Fittipaldi.

Fittipaldi é o piloto mais bem colocado para assumir o lugar, pois conhece bem a equipa, tem mais de 7000 km de testes feitos, é o piloto com mais tempo de simulador no novo VF-22 e seria a opção que garantiria mais estabilidade à equipa. No entanto, sabemos que na F1, tudo é muito volátil e não é de descartar a hipótese de um que piloto com muito dinheiro chegue e apresente argumentos irrecusáveis para ficar com o lugar. Para já, o que se sabe é que o nome Fittipaldi poderá estar de regresso à F1, desta vez a tempo inteiro. Quanto a Mazepin, a sua saída deverá ser mesmo eminente e já não deverá estar sequer nos testes no Bahrein.