F1, Nikita Mazepin: “Aprender gradualmente e fazer progressos”

Nikita Mazepin prepara-se para entrar na F1 com o ónus de um enorme erro que cometeu na sua vida pessoal, e que muitos dificilmente vão deixar de lhe lembrar. Só tem uma forma de se desligar definitivamente disso, é impressionar tudo e todos em pista, aproveitando para se libertar também do facto do pai lhe ter positivamente comprado o lugar na Haas. Havia vários na Fórmula 2 melhores do que ele. Agora está nas suas mãos mostrar que merece estar na F1.

Nos teste do Bahrein, Mazepin revelou não ter forçado o andamento a 100%, mesmo tendo estabelecido um registo muito respeitável de 1m31.531 com os pneus C3, meio segundo melhor que Schumacher usando o mesmo composto, e um décimo mais rápido do que Nicholas Latifi no Williams, que usou os pneus C4 mais macios na sua melhor tentativa: “Não forcei muito. Com um acidente desperdiçaria muito tempo, e estaria numa situação crítica. Nos testes, pudemos ouvir e ver como o nosso carro se comporta em comparação com os outros e sabemos que nos encontramos numa posição difícil” começou por dizer o russo, que sabe ter muito a aprender: “No início da temporada, penso que vou lutar com o meu companheiro de equipa. Depois quero terminar o mais alto que puder. Mas o meu objetivo para a minha temporada de estreia é integrar-me na Fórmula 1 da melhor maneira possível. O principal é não cometer muitos erros, aprender gradualmente, e fazer progressos”.