F1: Nikita Mazepin ainda está a descobrir o impacto do peso num F1 | AutoSport

Nikita Mazepin é um dos pilotos que tem demonstrado mais dificuldades nas corridas até agora. O seu chefe de equipa, Günther Steiner já tinha – como demos conta antes – anunciado uma mudança de chassis para depois da pausa de Verão e também tinha confirmado, que realmente Mazepin tinha um carro um pouco mais pesado que Mick Schumacher.

Nikita Mazepin diz que só agora tem percepção da complexidade de um monolugar de F1 e a diferença que faz qualquer quilograma a mais, falando em quatro quilos a mais no chassis.

“Só agora estou a aperceber-me que a nível técnico é muito mais complexo do que imaginava no início do ano. Sou muito novo na Fórmula 1. Ainda estou a descobrir aquelas coisas em que o peso do carro causa um tal impacto. Como pilotos somos colocados numa posição em que temos de lutar por cada 800 gramas ou quilos do nosso peso, bebendo por vezes um pouco menos de água para nos certificarmos de que estamos o mais leves possível para a qualificação. Depois, quando perdemos quatro quilos no chassis, é claro que faz uma grande diferença nas longas retas em qualquer circuito, como em Paul Ricard ou na Áustria, e agora vamos para Silverstone”.