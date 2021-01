F1, Nikita Mazepin: “A pressão está cá (…) pois na F1 só tens uma chance”

Nikita Mazepin vai-se estrear na Fórmula 1 em 2021, pela equipa da Haas. Para o piloto russo, esta pode ser a “única chance” de competir no topo do desporto motorizado de monolugares.

Em 2021, a Haas vai ter dois pilotos estreantes, com Mazepin a fazer dupla com Mick Schumacher. Apesar da equipa americana poder concentar os esforços já no carro de 2022, isso não tira a pressão ao piloto russo.

“Quando chegas à Fórmula 1 tens quase sempre apenas um chance. Tive esta oportunidade e decidiu que iria agarrá-la, mesmo que o Guenther tenha dito que talvez o carro não seja desenvolvido. O meu trabalho agora é ser melhor do que o meu colega de equipa e fazer o melhor que conseguir”, afirmou Mazepin.

“A pressão continua nos meus ombros e acredito que estou pronto para a Fórmula 1 e quero mostrar à equipa do que sou capaz”, finalizou Mazepin.