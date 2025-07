F1: Nigel Mansell aposta em Lando Norris para o título

Acho que o Oscar vai pressionar o Lando até ao fim e, se algo der errado, se um deles não terminar a corrida, alguém vai passar à frente na pontuação, e aí a questão é se o outro carro também não vai terminar a corrida. No confronto direto, está muito, muito renhido, mas, neste momento, a vantagem está com o Lando. Vem de duas vitórias, Áustria foi uma grande vitória, Silverstone foi brilhante. Infelizmente, o Oscar cometeu um pequeno erro, e eu compreendo-o, mas as regras são as regras.”

“Acho que eles vão ter uma grande batalha durante todo o ano, mas acho que o Lando provavelmente vai sair por cima», disse Mansell à Aceodds. “A equipa está a fazer um excelente trabalho ao fornecer aos dois pilotos exatamente o mesmo equipamento, e eles estão à frente de todas as outras equipas. Não precisam de se preocupar com ninguém; isso é maravilhoso.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros