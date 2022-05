F1: Niels Wittich pode viajar para Miami | AutoSport

A FIA já não vai ter o problema de substituir Niels Wittich para a corrida em Miami. Depois de ele e Eduardo Freitas, ambos diretores de corrida da F1, terem testado positivo para a COVID 19. A FIA já estava a preparar um plano de contingência e Scot Elkins, diretor de corrida da Fórmula E e do DTM deveria ser chamado para assumir a batuta das corridas. No entanto, Wittich já testou negativo e terá assim luz verde para seguir viagem para Miami.

Seria uma dor de cabeça se Wittich , pois Elkins, apesar do apoio de Herbie Blash, teria de se estrear na direção de corrida da F1, numa pista nova com tudo o que isso implica. Assim, a normalidade não fica em causa e a F1 pode assumir o desafio de uma nova pista citadina com um pouco mais de confiança. A presença de Eduardo Freitas já não era esperada pois o português tem de começar a prepara a ronda de Spa do WEC.