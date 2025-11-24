F1: Niels Wittich critica entrada dos comissários em pista no GP de Las Vegas

O ex-diretor de corrida da FIA para a Fórmula 1, Niels Wittich, classificou como “absolutamente inaceitável” a atuação dos comissários que correram para a pista durante o Grande Prémio de Las Vegas de 2025, num momento em que ainda circulavam carros em pista.

Wittich, que liderou a direção de prova entre 2022 e 2024, comentou à Sky Alemanha o episódio ocorrido na volta inicial, quando vários comissários atravessaram o traçado para remover detritos resultantes de incidentes no arranque. Embora a FIA tivesse declarado que Wittich abandonou o cargo por vontade própria, o alemão manifestou surpresa e referiu nunca ter recebido explicações formais para o seu afastamento.

Sobre o incidente em Las Vegas, Wittich criticou os procedimentos da direção de corrida por não terem acionado o regime de “full course yellow”, recorrendo apenas a duplas amarelas – solução considerada insuficiente para garantir a segurança em contexto de intervenção de pista. O ex-diretor sublinhou ainda que é essencial operar sempre de acordo com os protocolos e que falhas deste tipo são injustificáveis, especialmente depois de um incidente similar já ter ocorrido durante a época.

“Isso não pode acontecer. Trata-se de uma situação absolutamente inaceitável”, afirmou Wittich.​

“Claro que há sempre um dispositivo preparado, sobretudo na Curva 1 de cada arranque, para ter os comissários em prontidão, porque é o maior intervalo controlado logo após a passagem do último carro, caso haja detritos a recolher. Mas, levar tanto tempo até que os carros já estejam de regresso quase em volta lançada, aí uma dupla amarela já não é suficiente. Isso está errado, e não compreendo como isto se repete pela segunda vez este ano.”

“A solução mais fácil e rápida seria acionar um full course yellow, em que todos têm de abrandar. Poderia ter sido ativado em menos de um segundo e garantiria a segurança para toda a situação. Não queremos voltar a ver isto.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA