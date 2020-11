F1, Nico Rosberg: “Um dos maiores feitos dos desporto em geral”

Nico Rosberg elogiou a conquista de Lewis Hamilton e referiu que o feito do britânico é um dos maiores do desporto no geral.

Para se estar na F1 é preciso ser bom. Para vencer é preciso ser muito bom. Para conquistar um título é preciso ser excelente. Conquistar sete, é preciso ser um predestinado. Lewis Hamilton tem quebrado todos os recordes e transformou-se num lenda da F1. Mas Rosberg acredita que o feito do seu antigo colega de equipa e rival vai muito para lá da F1:

“Ninguém jamais teria pensado que os títulos de Michael Schumacher seriam igualados ou quebrados, mas ele conseguiu”, disse Rosberg à Sky Sports. “Acho que não é apenas uma das maiores conquistas da Fórmula 1, mas também uma das maiores conquistas da história do desporto como um todo.”

Quanto ao melhor de todos os tempos, Rosberg recusa escolher um mas coloca Hamilton no restrito lote de pilotos com legitimidade para isso:

“Não vou dizer aqui e agora, se um é melhor do que o outro”, disse ele.” Poderíamos mencionar Schumacher, Senna, Fangio. Eu provavelmente escolheria esses quatro – Lewis, Senna, Fangio e Schumacher. Quem é o melhor? É impossível dizer, mas cada um à sua maneira, todos eles foram inacreditáveis.”

Nico Rosberg é o único piloto que pode dizer que levou a melhor sobre dois dos melhores pilotos de sempre. O alemão deixou a receita do sucesso para levar a melhor sobre Hamilton:

“Para vencer contra ele, é precisa ser 100 por cento perfeito, caso contrário, você não temos hipóteses ”, disse ele.