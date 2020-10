F1, Nico Rosberg: “Tenho muito respeito pelo que Hamilton conquistou”

Nico Rosberg, um dos poucos pilotos a levar a melhor sobre Lewis Hamilton, enalteceu os feitos do seu antigo colega e rival.

O alemão comentou a conquista de Hamilton no GP de Portugal, tornando-se o piloto com mais vitórias da F1:

“Tenho um grande respeito pelo que ele conseguiu alcançar ”, disse Rosberg à Reuters. “Uma coisa é estar no nível que ele está, um piloto fenomenal, mas depois continuar e ano após ano nesse nível e ser o homem a ser batido todos os anos e ainda dominar… isso é muito difícil. Certamente será uma das maiores conquistas desportivas em geral, não apenas na Fórmula 1, em todos os desportos. Tiro-lhe o chapéu.”

“Ao mesmo tempo, acho muito bom como o Lewis está usar a sua notoriedade como plataforma para para fazer o bem no mundo. Ele está realmente ansioso, a pensar no futuro … Eu também tenho um grande respeito por isso. No meio de toda essa loucura de se tornar o melhor de todos os tempos na Fórmula 1, ele ainda tem a capacidade de pensar no cenário global o que talvez eu respeite ainda mais.”