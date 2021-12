F1: Nico Rosberg surpreendido por Pierre Gasly não regressar à Red Bull | AutoSport

Pierre Gasly voltou a fazer um ano tremendo, com excelentes exibições e uma regularidade notável, de tal forma que Nico Rosberg ficou surpreendido pelo facto do francês se manter na Alpha Tauri.

Sergio Pérez não teve um ano tão bom, mas acabou por ter um papel importante na conquista do título de Max Verstappen. No entanto Rosberg via com melhores olhos Gasly na equipa principal da estrutura Red Bull:

“Pierre é realmente fantástico, a ponto de ficares surpreendido por não o levarem de volta à equipa mãe, à Red Bull Racing”, disse ele à Sky F1. “Mas nunca se saberá se ele é capaz de render sob a pressão da Red Bull Racing. Esse é o grande ponto de interrogação que resta, e foi por isso que não o colocaram de volta na equipa mãe. Mas na AlphaTauri ele está a fazer um trabalho fenomenal”.

Também Jenson Button, elogiou o francês e apontou Gasly como um dos melhores de 2021.

“Pierre tem sido um dos melhores deste ano”, declarou ele.