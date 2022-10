F1, Nico Rosberg: “Será difícil outras equipas aproximarem-se da Red Bull” | AutoSport

A Red Bull está fortíssima neste final de época e a concorrência parece ter ficado um pouco para trás. A conquista do título de construtores foi apenas a confirmação do que todos já esperavam. Se na primeira metade da época a luta Red Bull vs Ferrari foi intensa, na segunda metade o domínio da Red Bull (depois da entrada em cena da Diretiva Técnica 039) foi claro.

Nico Rosberg acredita que será muito difícil à concorrência chegar ao nível da Red Bull e que uma nova era começou este ano. Rosberg não crê que a Mercedes e a Ferrari se possam aproximar dos Bull’s na próxima época:

“‘Red Bull é a força dominante neste momento, da forma como a Mercedes foi recentemente. Têm o carro, têm a taxa de desenvolvimento durante uma temporada, fiabilidade, têm o piloto que é o melhor ou do mesmo nível dos melhores da F1, têm a estratégia – sempre certa. Tudo se está a juntar de uma forma incrível, o motor também parece ser espetacular”, disse Rosberg na Sky Sports.

“É definitivamente um período em que vai ser difícil para qualquer outra equipa voltar a aproximar-se, mesmo no próximo ano, porque eles estão em grande forma. Vai ser muito difícil para a Ferrari, ou mesmo para a Mercedes, aproximar-se. Para a Mercedes, o calcanhar de Aquiles é a velocidade em linha reta. Meu Deus, eles são lentos em reta, especialmente em comparação com a Red Bull”.