F1, Nico Rosberg: “Se houvesse Drive to Survive no meu tempo? Seria um desastre” | AutoSport

F1, Nico Rosberg: “Se houvesse Drive to Survive no meu tempo? Seria um desastre”

No entanto, Rosberg reconheceu que o Drive to Survive trouxe muito à F1 e que outras competições deveriam apostar em iniciativas semelhantes, como a Extreme E, onde Rosberg tem uma equipa:

“Não, não, não, isso seria horrível”, disse Rosberg ao City A.M. “Teria sido horrível porque me teria tirado a concentração para ganhar o campeonato. Teria sido um desastre”.

Rosberg não teve problemas em admitir que teria sido um desastre se tivesse de participar no Drive to Survive, na época em que foi campeão. Certamente que teria sido um dos anos que os fãs mais gostariam de ter conhecido por dentro.

Nico Rosberg falou da importância da série da Netflix, Drive to Survive para a maior exposição da F1 e para crescente número de fãs. Mas o alemão reconheceu que se as gravações fossem no seu tempo, teriam retirado muito do foco necessário na altura.

