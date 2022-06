F1, Nico Rosberg: “Sainz não tem nele o que precisa para ser Campeão do Mundo” | AutoSport

Nico Rosberg entende que Carlos Sainz não é um potencial Campeão do Mundo de Fórmula 1, ainda que tenha o cuidado de dizer “pelo menos para já”.

Rosberg sabe bem o que é preciso para lá chegar, especialmente quando se luta contra sobredotados como são Lewis Hamilton e Max Verstappen, agora.

Foi tão complicado para o alemão conseguir chegar a campeão, que lhe ‘drenou’ a energia e fê-lo parar de correr.

Agora, de fora, entende que Sainz chegou o mais perto que alguma vez esteve de ganhar uma corrida de Fórmula 1, ao terminar em segundo lugar no Grande Prémio do Canadá, atrás de Max Verstappen, terminando a menos de um segundo atrás do piloto da Red Bull, em que não mostrou, ou não teve a mínima hipótese de passar o neerlandês.

Nico Rosberg, disse agora na Sky Sports’ Any Driven Monday que: “Sainz tem nele o sonho de ser um bom e decente piloto dentro da Ferrari, mas de momento não tem nele o que precisa para ser um Campeão do Mundo. Porque no desempenho, [Charles] Leclerc tem sido superior a ele em todas as corridas deste ano”.

Por isso, ainda precisa de fazer bastantes progressos para estar em condições de igualdade com Leclerc, mas ainda está um pouco longe disso.

“Isso é uma grande surpresa depois do ano passado, mas é claro que o carro é completamente diferente, por isso talvez leve mais tempo para lá chegar”.

Já quanto a Max Verstappen: “Tem feito corridas super impressionantes. Ele está tão confiante e conduz a um nível tão impressionante. Conduziu na perfeição em circunstâncias difíceis na qualificação e a pressão de Sainz na corrida não deve ser subestimada. Dentro do carro é uma sensação horrível. Se cometer o menor dos erros, ele está acabado, mas o Max não meteu uma roda fora do sítio”.