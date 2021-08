F1: Nico Rosberg recusou contrato milionário | AutoSport

Em 2016, Nico Rosberg surpreendeu toda a gente, incluindo a Mercedes, ao anunciar a sua saída da F1, pouco depois de ter conquistado o título mundial da disciplina. Numa altura em que a sua rivalidade com Lewis Hamilton chegou ao seu ponto mais alto, Rosberg explicou agora, quis abandonar a competição mesmo com um contrato de milhões à vista.

“Queria evitar sair como ‘um que já foi isto’ ou alguém que já não é desejado”, contou Rosberg em entrevista ao The Times Magazine. “Quer dizer, havia 100 milhões de dólares em cima da mesa dos quais eu desisti. Ansiava por um tipo de vida diferente. Não existe flexibilidade quando se está a correr. Foi a melhor decisão para a minha família – não pensei no dinheiro nem por um segundo”.

Na mesma entrevista, o campeão de F1 de 2016, lembrou um episódio que demonstra bem que a rivalidade entre os companheiros de equipa de então, atingiu um grau muito alto, como agora acontece entre Hamilton e Max Verstappen.

“Havia dois lados, o lado do Nico e os fãs de Hamilton. E todos os fãs de Hamilton estavam contra mim, é claro. [Uma vez], umas raparigas de quatro anos, mesmo à minha frente com os pais, estavam a vaiar-me e a colocar os polegares para baixo. Os seus pais disseram-lhes que eu era mau e que elas precisavam de me vaiar”.