F1, Nico Rosberg: “Pode haver momentos em que seja muita pressão para Max Verstappen” | AutoSport

Nico Rosberg sabe bem o que é lutar pelo título com Lewis Hamilton. O alemão considera que a Mercedes está a fazer uma boa gestão e que não se deve menosprezar a pressão a que Max Verstappen está sujeito.

Rosberg comentou a luta que tem animado este campeonato, com Hamilton vs Verstappen e Mercedes vs Red Bull, uma luta que segundo o alemão está a ser bem gerida pelos Flechas de Prata:

“A gestão é crucial e a Toto [Wolff] tem-no gerido muito bem. Ele faz a Red Bull parecer-se cada vez mais com os maus da fita com [as suas] tentativas de protesto. Ele também é super inteligente com o jogo dos meios de comunicação e também internamente, realmente fazendo com que todos se unam para tentar vencê-los juntos”.

“Eu diria que não tem sido uma gestão inteligente por parte de Christian Horner e da Red Bull nos últimos dias.

“Também não subestimaria como é difícil para Max ser favorito para o campeonato pela primeira vez na sua vida. A pressão aumenta exponencialmente e é uma coisa difícil de gerir. Temos também de nos lembrar que ele ainda é muito jovem, apesar de estar na F1 há sete anos. Por isso poderemos ver momentos em que a pressão seja exagerada para ele”.