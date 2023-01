F1, Nico Rosberg: “Novos regulamentos funcionaram muito bem” | AutoSport

O balanço da época 2022 é amplamente positivo, com a opinião generalizada de que os novos regulamentos resultaram na perfeição. Nico Rosberg é da mesma opinião.

O campeão de 2016 defende que os novos regulamentos ajudaram ao espetáculo e que a equipa liderada por Ross Brawn fez um excelente trabalho:

“Para mim, o ano de F1 foi fantástico. Foi uma época espetacular”, disse Rosberg no seu canal oficial no YouTube. “Apesar de um tipo ter dominado, não se tornou aborrecido. Era sempre muito interessante, muito excitante, tantas coisas a mudar – era ótimo. Penso que as mudanças de regras funcionaram muito bem, ao tornar as ultrapassagens mais fáceis. A F1 fez um excelente trabalho, liderados por Ross Brawn, por isso, obrigado Ross e a equipa pelo esforço. A quantidade de ultrapassagens [em 2022] em comparação com [2021], [havia] é superior, e isso é realmente apenas uma prova de como as novas regras estão a funcionar”, resumiu ele.