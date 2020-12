F1: Nico Rosberg nomeia melhores pilotos de 2020

O Grande Prémio do Abu Dhabi é a última corrida do ano de 2020 e o antigo piloto e campeão da Fórmula 1 Nico Rosberg já nomeou os melhores pilotos da temporada na sua opinião.

O campeão de 2016 fez uma lista no seu canal de YouTube onde coloca no topo “o Hamilton. Ele esteve a um excelente nível em 2020. Com o passar dos anos só melhora. O Max Verstappen é o meu número dois. Estes pilotos estão numa liga à parte e acho que o Verstappen tem retirado o melhor do seu carro em todas as corridas”.

“Na disputa pela terceira posição temos o Leclerc e o Ricciardo. Vou escolher o Leclerc devido às suas prestações com o Ferrari esta temporada. Foi fantástico. E a forma como ele bate o Sebastian Vettel, um dos melhores de sempre, ele é um incrível talento”, acrescentou Rosberg.

“Por isso, Ricciardo fica em quarto, com uma excelente época com aquele carro [Renault R.S.20]. Em quinto coloco o Pierre Gasly que tem vindo a melhorar muito com a AlphaTauri e até já venceu este ano”, disse Rosberg.

Para além dos cinco melhores, Nico Rosberg também acrescentou algumas menções honrosas. Pilotos como Lando Norris, Carlos Sainz e até o compatriota Nico Hülkenberg.

“Gostava também de mencionar alguns nomes como o Norris, o Sainz, o Russell e, claro, o Nico Hülkenberg”, finalizou o campeão do mundo de 2016 pela Mercedes.