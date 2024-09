F1, Nico Rosberg: “Não me lembro de ver Verstappen ou Hamilton cometer os erros de Norris”

Nico Rosberg expressou a sua perplexidade com os erros de Lando Norris durante o Grande Prémio de Singapura, onde Norris conseguiu inicialmente uma vantagem de 25 segundos sobre Max Verstappen, mas cometeu vários erros, incluindo bater nas barreiras duas vezes. Apesar desses percalços, ele conseguiu vencer a corrida por mais de 20 segundos, reduzindo a vantagem de Verstappen no campeonato para 52 pontos.

No Sky Sports F1 Podcast, Rosberg observou que erros tão significativos são incomuns entre os pilotos de topo quando lideram confortavelmente. Reconheceu os desafios do circuito de Singapura, que é fisicamente exigente, mas sublinhou que a Norris precisa de eliminar estes erros para se manter competitiva na corrida do campeonato.

“Fiquei um pouco perplexo com o que se estava a passar ali, porque ele bateu no muro duas vezes. Ambos foram momentos muito graves, quase a terminar a corrida, em que ele teve muita sorte em não ter acabado com a corrida ali. Não me lembro de mim ou Max Verstappen, ou Lewis (Hamilton), liderar tão confortavelmente com 30 segundos, cometer três grandes erros. Foi um pouco estranho. Sei que Singapura é muito difícil, em termos de concentração, fisicamente, é muito, muito duro, mas não sei o que se deve ao facto de haver tantos pequenos erros. Mas sabemos que o Lando tem tendência para cometer esses pequenos erros a toda a hora, em todo o lado. Já vimos isso nele e ele precisa de corrigir isso se quiser lutar pelo campeonato este ano.”