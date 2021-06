F1, Nico Rosberg: “Não creio que a Mercedes deva trocar Valtteri Bottas por George Russell” | AutoSport

Trata-se de uma opinião algo surpreendente vinda de alguém que conhece bem a Mercedes. Nico Rosberg considera que a Mercedes não deve trocar Valtteri Bottas por George Russell.

Os rumores da saída do finlandês da estrutura germânica ganham cada vez mais impulso e Russell é considerado o seu natural sucessor, pela ligação com a Mercedes e pela qualidade que tem colocado em pista desde a sua estreia.

Nico Rosberg é que não concorda muito com a troca. O ex-piloto alemão admitiu que é um cenário entusiasmante para os fãs mas não se alongou na explicação do motivo que o leva a não ver com bons olhos a troca:

“Essa é a grande questão neste momento”, disse Rosberg à Sky News. “Penso que, de uma perspetiva britânica, podemos estar realmente entusiasmados com o futuro porque temos dois pilotos extremamente talentosos. Temos Lando Norris e George Russell”. Russell, claro, sendo um piloto da Mercedes. Certamente Toto Wolff vai estar a pensar nisso com muito, muito cuidado. É difícil saber para que lado ele vai seguir. Não é algo que eu ache que ele deva fazer [trocar Bottas por Russell]”.

“Da perspetiva dos fãs seria interessante ter uma mudança e ter alguém novo no segundo carro ao lado de Lewis”, acrescentou ele. “Alguém que vai realmente dar a Lewis mais trabalho na mesma equipa. Um jovem que possa substituir Lewis como nº 1 no futuro na Mercedes. Desse ponto de vista, a perspetiva do adepto, ficaríamos muito felizes por ver uma mudança e ver algo de novo”.

Talvez Rosberg tenha recordado os seus tempos na Mercedes em que a rivalidade com Hamilton afetou tremendamente a dinâmica e a harmonia da equipa. Nesse ponto de vista, mudar o “status quo” não é o ideal e talvez seja essa a visão do agora chefe de equipa no Extreme E.