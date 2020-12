F1, Nico Rosberg: “Michael Schumacher foi o mais completo”

Nico Rosberg apontou Michael Schumacher como o piloto mais completo de sempre e que desde então mais ninguém o conseguiu ser.

Rosberg é o único piloto a ter derrotado Lewis Hamilton desde o início da era turbo-híbrida em 2014, ganhando o Campeonato Mundial de 2016, retirando-se pouco depois.

Foi Hamilton que substituiu Schumacher na Mercedes a partir de 2013, após três temporadas em que Rosberg terminou à frente de Schumacher no Campeonato de Pilotos. É assim o melhor colocado para fazer uma comparação entre ambos. No ano em que Hamilton igualou o recorde de títulos de Schumacher, as comparações são cada vez mais frequentes mas Rosberg considera que o seu compatriota foi o mais completo:

“Schumacher foi certamente o piloto mais completo de todos”, disse Rosberg ao falar ao Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. “A forma como ele viveu este desporto, a motivação para se melhorar a si próprio e a equipa em todas as áreas concebíveis, é enorme. Não creio que isso tenha acontecido uma segunda vez na Fórmula 1”.

“Hamilton é um talento natural, um piloto de outro planeta”, disse Rosberg. “Ele senta-se num carro e é imediatamente rápido, o que é bastante impressionante”.