F1, Nico Rosberg: “McLaren deveria estar impaciente”

“Estou surpreendido com as palavras de Andrea… e estou muito surpreendido por ele ter sido tão claro ao dizer que agora estão finalmente a considerar dar prioridade a Lando depois de claramente não o terem feito no domingo”, disse Rosberg. “Isso seria uma grande mudança e, obviamente, será uma decisão bem-vinda. Na situação do Lando, é claro que queremos ganhar corridas por mérito e não porque o nosso companheiro de equipa nos está a ajudar. É apenas impedir o seu companheiro de equipa de fazer uma manobra louca e fantástica, que coloca tudo em risco – e é isso que se quer evitar, suponho.”

Rosberg também comentou a potencial mudança de estratégia da McLaren, referindo que o diretor da equipa, Andrea Stella, poderá dar prioridade a Norris em detrimento de Piastri para aumentar as hipóteses de Norris conquistar o título. Rosberg mostrou-se surpreendido com esta potencial mudança, mas reconheceu que poderia ser benéfica para a candidatura de Norris ao título.

“Eu acho que a McLaren deveria estar impaciente, porque eles têm uma oportunidade de ganhar o Campeonato de Construtores aqui e o Campeonato de Pilotos”, disse Rosberg ao The Sky Sports F1 Podcast. “Há uma hipótese real, real aqui. Acho mesmo que deviam ser impacientes e aproveitar o momento, maximizar o momento, aproveitar as fraquezas da Red Bull e ir em frente. Nunca se sabe se temos uma segunda oportunidade”.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI