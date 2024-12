F1, Nico Rosberg: “Lando Norris é mais rápido, Oscar Piastri é mais sólido”

Olhando para a próxima temporada, Rosberg favorece Norris para o título, mas observa que a consistência de Piastri pode ser um ponto forte. Em 2024, Norris superou Piastri na qualificação, vencendo o confronto direto por 20-4, com Norris a garantir oito pole positions, em comparação com nenhuma de Piastri. Embora Piastri tenha mostrado excelentes desempenhos nas corridas, Norris venceu-o por 82 pontos no Campeonato de Pilotos e conquistou mais duas vitórias.

Nico Rosberg afirmou que enquanto Lando Norris tem a vantagem em “velocidade pura” sobre Oscar Piastri, o australiano é “um pouco mais sólido”. A McLaren garantiu o seu primeiro título de Construtores desde 1998 no Grande Prémio de Abu Dhabi, com Norris a vencer a corrida, apesar de Piastri ter sido abalroado por Max Verstappen. Enquanto a McLaren enfrentou a pressão da Ferrari, a compostura de Norris ajudou-os a conquistar o título por 14 pontos.

Lando Norris vs Oscar Piastri. O confronto interno na McLaren que poderá escalar na próxima temporada. Nico Rosberg analisou as forças e fraquezas dos pilotos da McLaren e apontou Norris como favorito ao título em 2025.

