F1, Nico Rosberg: “Kimi Antonelli tem um futuro brilhante à sua frente”

“Conheço Kimi muito bem, ele correu na minha academia de karting em 2019 e já tinha visto nessa idade o talento impressionante que ele tinha”, disse Rosberg à Gazzetta della Sport. “É uma jogada ousada da parte de Toto, mas não se pode ignorar o potencial que este miúdo tem. “Ele vai certamente cometer erros em 2025, mas sei que a Mercedes vai apoiá-lo bem, mas ele tem um futuro brilhante à sua frente e estou entusiasmado por ver como se adapta à F1. As primeiras épocas estão cheias de desafios e ter alguém experiente para o orientar pode fazer uma verdadeira diferença. Espero que os estreantes que entram este ano tenham sistemas de apoio sólidos à sua volta, porque a F1 pode ser implacável e, depois de algumas más prestações, as coisas podem mudar rapidamente para eles.”

Nico Rosberg acredita que a decisão de Toto Wolff de contratar Andrea Kimi Antonelli para a Mercedes em 2025 é uma jogada ousada, mas está entusiasmado com o potencial do jovem italiano. Antonelli, que substitui Lewis Hamilton, fará a sua estreia na F1 com apenas 18 anos e tem sido comparado a Max Verstappen devido à sua rápida ascensão nas categorias de juniores.

