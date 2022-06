F1, Nico Rosberg: “George Russell tem feito um trabalho fenomenal” | AutoSport

Nico Rosberg fez a análise ao GP do Canadá e elogiou George Russell. O ex-piloto da Mercedes fez questão de realçar a consistência do jovem britânico e enaltecer a qualidade que tem evidenciado. Mas não esqueceu também Lewis Hamilton:

“George fez um trabalho espantoso, fenomenal, olhando à dificuldade para pilotar aquele carro”, disse na Sky F1. “Ser tão consistente, pilotar tão bem, não cometer nenhum erro, tirar sempre o máximo partido dele… ele tem sido brilhante. No sábado [em Montreal], pensar-se-ia, ‘ok, joga pelo seguro, traz para casa outro P4 ou P5 na qualificação’ mas não – ele disse , ‘Vou colocar os slicks, só quero saber da pole position’. Isso é realmente espantoso.”

“Lewis está a pilotar no seu melhor. Acaba de ter uma temporada incrivelmente azarada, com todas estas coisas diferentes a ir contra ele. Este foi um fim-de-semana normal e ele mostrou o que pode fazer de maneira habitual e espectacular. Aquela dupla de pilotos é muito forte, mas, não se enganem, Lewis odeia ficar em segundo lugar em relação a um companheiro de equipa, por isso ele será ultra-motivado. O carro [Mercedes] na corrida foi decente. Achei espetacular como George logo após a partida fez progressos, passando um carro atrás do outro no gancho. Penso que estão a fazer progressos, mas ainda há algum caminho a percorrer até à Ferrari e à Red Bull”.