F1, Nico Rosberg: “George Russell não tem nada a perder” | AutoSport

George Russell enfrentará em 2022 o maior desafio da sua carreira… entrar na Mercedes e bater-se com Lewis Hamilton.

Pode parecer uma situação stressante para o jovem britânico que quer mostrar ao mundo o seu valor, mas para Nico Rosberg, Russell só tem a ganhar nesta situação:

“Ele não tem nada a perder, ninguém espera que ele leve a melhor sobre Hamilton. Mas se o fizer, é o maior herói de sempre”, disse Rosberg. “Ele precisa de se rodear de boas pessoas e de jogar um elemento da equipa. Levar os rapazes a jantar fora, coisas desse género. As pessoas precisam de ver que te preocupas com eles. Lewis não fez isso no início porque era tão rápido, e achava que não precisava de fazer mais”.

São conselhos úteis do único piloto que conseguiu bater Hamilton na era híbrida.