F1, Nico Rosberg: “Ferrari deve levar a sério o contributo de Hamilton”

Nico Rosberg defendeu publicamente que a Ferrari deve valorizar o envolvimento de Lewis Hamilton no desenvolvimento da equipa, mesmo numa fase em que o sete vezes campeão do mundo enfrenta dificuldades na sua estreia em Maranello.

Hamilton tem ficado atrás de Charles Leclerc tanto em pontos como em consistência. Antes da pausa de verão, Leclerc já somava cinco pódios e tinha 42 pontos de vantagem sobre o britânico no campeonato.

Apesar disso, Hamilton tem trabalhado intensamente nos bastidores, enviando relatórios detalhados e propostas de melhoria para a equipa. “Enviei documentos ao longo do ano. Depois das primeiras corridas, fiz um relatório completo para a equipa. Durante esta pausa, enviei mais dois e agora quero discutir essas propostas”, revelou Hamilton em Spa.

As recomendações do piloto britânico abrangem tanto ajustes estruturais dentro da equipa como alterações ao carro atual e ao desenvolvimento do monolugar de 2026. Durante as três semanas entre Silverstone e Spa, Hamilton reuniu-se com figuras-chave da Ferrari, incluindo John Elkann, Benedetto Vigna, Fred Vasseur e Loic Serra, para definir o rumo da Scuderia na próxima temporada.

Rosberg, que dividiu a garagem da Mercedes com Hamilton durante quatro anos, sublinhou a importância de a Ferrari ouvir um piloto desta experiência:

“Ele é sete vezes campeão do mundo , por isso temos de ouvir o que ele tem para dizer», disse Rosberg à Sky Sports F1. “Mas também leva tempo. Muitas coisas não podem ser mudadas da noite para o dia. Se os travões são um problema, leva muito tempo para desenvolver um novo sistema de travagem. Ou se ele não está satisfeito com o equilíbrio, é um processo muito longo. “Portanto, em muitos sentidos, ele já estará a pensar no próximo ano, com algumas das coisas de que está a falar. “Acho que é um bom sinal, porém, que ouvimos que Lewis está a pressionar, sabe. Ele não desiste, mas está realmente a pressionar muito, a equipa, os proprietários, o chefe da equipa. Isso é um ótimo sinal.”

O britânico parece determinado a usar a sua experiência para influenciar positivamente o projeto da Ferrari, mesmo que os resultados imediatos em pista ainda não estejam ao nível esperado.