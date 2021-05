F1, Nico Rosberg: “Estava errado sobre Carlos Sainz” | AutoSport

Carlos Sainz tem-se revelado num dos melhores pilotos da atualidade e esse facto é comprovado com a qualidade das sua exibições recentes, ele que é também um dos pilotos que mudou de equipa, mas tem sido o que mais depressa se tem adaptado à nova realidade.

Nico Rosberg foi crítico da opção da Ferrari quando escolheu o espanhol em vez de Daniel Ricciardo. Na altura a escolha surpreendeu, uma vez que Ricciardo, unanimemente considerado um dos melhores do grid, estava em fim de contrato e era uma opção aparentemente mais apetecível. Rosberg admitiu que estava errado e que, olhando às prestações dos dois pilotos, a Ferrari escolheu de forma acertada:

“Eu estava errado”, Rosberg admite agora. “No ano passado, fui um dos que disse: ‘Porque assinar Carlos Sainz? Deviam ter escolhido Daniel Ricciardo”, disse ele à Sky Itália. “Mas quando olho como Ricciardo está agora, mas também[Sebatsian] Vettel e [Sergio] Pérez e como todos eles se comparam a Sainz, estão todos muito longe”, acrescentou Rosberg.

“Desses quatro, só Sainz está a dar a impressão de que sempre esteve com a sua equipa. Ele parece estar muito bem com a Ferrari, e mantém Charles Leclerc sob pressão. No Mónaco, ele estava quase ao nível do Leclerc, pelo que só posso felicitar o Carlos por um trabalho fabuloso. No final, a Ferrari escolheu o homem certo. É realmente divertido vê-lo no trabalho”.

“Gostei que ele estivesse mesmo um pouco aborrecido com o segundo lugar”, admitiu ele. “Sentiu que tinha a velocidade para fazer a pole no sábado e ganhar a corrida no dia seguinte – e essa é a atitude de um piloto vencedor”.