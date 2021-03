F1, Nico Rosberg: ” Espero que Mick Schumacher possa concentrar-se no seu trabalho

Nico Rosberg sabe bem o que Mick Schumacher vai enfrentar este ano. Além da pressão da estreia na F1, o jovem alemão terá de lidar com a pressão extra de carregar o nome Schumacher que se tornou mítico na F1.

Nico Rosberg também viveu isso como filho de um ex-campeão do mundo de F1 admitindo que para Mick será ainda mais complicado: “Não é fácil ser o ‘filho de'”, disse Rosberg. “E com Mick é 10 vezes mais difícil porque os dias de Michael não foram assim há tanto tempo e ele foi ainda mais bem sucedido. A atenção dos media será grande, inicialmente provavelmente até maior do que a de Lewis Hamilton. Espero que Mick possa pôr isso de lado e concentrar-se no seu trabalho – caso contrário, isso tira-lhe muito do divertimento. Os meios de comunicação social não lhe darão tempo livre, mas ele terá de o tirar para si próprio. É preciso tempo e paciência. Afinal de contas, tive de esperar sete anos para ganhar a minha primeira corrida e 11 anos para ganhar o título. É preciso considerar isso, se quiserem avaliar o Mick este ano”.