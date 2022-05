F1: Nico Rosberg espera que acidentes entre Max Verstappen e Charles Leclerc | AutoSport

A luta Max Verstappen vs Charles Leclerc tem animado os fãs este ano, apesar de ainda não ter a intensidade do duelo do ano passado entre Verstappen e Lewis Hamilton. Mas Nico Rosberg considera que isso é apenas uma questão de tempo e que as duas jovens estrelas irão inevitavelmente envolver-se em incidentes e a tensão poderá aumentar:

“Para o desporto, tem sido fantástico, porque tem mudado as coisas, e vemos agora esta nova batalha, com Charles Leclerc contra Max Verstappen”, disse Rosberg, falando à Sky Sports F1. “Penso que estão a começar onde terminamos no ano passado, só que não é Max contra Lewis; é agora Verstappen contra Leclerc, e a batalha é igualmente tão agradável. Ainda não é tão apaixonante mas, acreditem, se continuarem assim, chegará um ponto em que se tocarão, colidirão e as coisas ficarão um pouco mais animadas. Estou ansioso por isso”.