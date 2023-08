F1, Nico Rosberg: “É muito difícil de aceitar” | AutoSport

Nico Rosberg conseguiu o que poucos conseguiram. Levar a melhor sobre um dos melhores pilotos de sempre da F1, Lewis Hamilton, isto na sua melhor fase. Por isso, Rosberg sabe o quão difícil é ter de enfrentar um dos melhores como colega de equipa. Uma situação que Sergio Pérez enfrentar agora, com Max Verstappen.

Rosberg admitiu que é uma posição muito delicada e que é difícil aceitar certas coisas. É duro para um piloto comparar dados e entender que não é capaz de fazer o que o outro faz e tudo isso afeta o desempenho:

“É muito difícil para um piloto quando começa a aperceber-se de que ‘este tipo faz coisas que eu nunca serei capaz de fazer na minha vida’. E claro que tive esses momentos com o Lewis. Felizmente, não duraram muito tempo, mas houve sempre momentos em que olhei para os dados e pensei: ‘Não há maneira de eu ser capaz de fazer isto’. Isto já nem sequer é humano. E é isso que o Sergio vai estar a ver com o Max Verstappen. E é difícil. É muito difícil aceitar isso”.

No entanto, Rosberg foi capaz de, com muito esforço e dedicação, vencer com Hamilton ao seu lado. Será Pérez capaz disso?