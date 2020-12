F1, Nico Rosberg diz que Schumacher era mais ‘completo’ que Hamilton

Segundo Nico Rosberg, Campeão do Mundo de Fórmula 1 de 2016 e piloto que teve como companheiros de equipa tanto Michael Schumacher quanto Lewis Hamilton é de opinião que o seu compatriota foi um piloto de corridas mais “completo” do que o seu companheiro de equipa entre 2013 e 2016 na Mercedes. O alemão de 35 anos foi convidado pelo Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung a comparar a grandeza do Hamilton à de Schumacher:

“Schumacher era certamente o piloto de corridas mais completo de todos. A forma como ele vivia neste desporto, a sua motivação para melhorar a si próprio e a equipa em todas as áreas concebíveis, era gigantesca. Na minha opinião, nunca aconteceu uma segunda vez na Fórmula 1”, disse Rosberg.

No entanto, enquanto a sua relação com Hamilton estava tensa aquando a sua parceria até 2016, Rosberg disse que não subestima o talento do britânico: “Ele é um piloto natural, um piloto de corridas doutro planeta. Ele entra num carro de corridas e é instantaneamente rápido, o que é bastante impressionante”.