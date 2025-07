F1: Nico Rosberg deixa conselho a George Russell para negociação de contrato

“Definitivamente, não é uma posição confortável para o George, porque ele gostaria de ter tudo resolvido”, explicou Rosberg no podcast da Sky Sports F1. “Mas, pela minha experiência, lidar com Toto em negociações contratuais é um pouco doloroso, porque ele simplesmente desaparece da face da Terra quando tentamos entrar em contacto com ele. Essa é a estratégia dele para fortalecer a sua posição nas negociações: simplesmente desaparecer. Isso não deve ser muito confortável para George, mas agora que o futuro de Max está definido, talvez as coisas avancem rapidamente. Parece que agora a cláusula foi acionada para que ele seja obrigado a permanecer na Red Bull, o que faz sentido para ele, porque é muito difícil avaliar qual equipa será a melhor no próximo ano.”

Rosberg diz que essa clareza pode acelerar a renovação do contrato de Russell, embora a Mercedes possa levar mais tempo para se comprometer totalmente com Antonelli para 2026.

Nico Rosberg alertou George Russell que negociar um novo contrato com o chefe da equipa Mercedes, Toto Wolff, pode ser frustrante, já que Wolff tende a “desaparecer” durante as negociações — uma tática que Rosberg vivenciou em primeira mão. Russell, cujo contrato atual termina em 2025, está a pressionar por uma extensão de vários anos, mas enfrentou incertezas devido ao interesse de Wolff em contratar Max Verstappen.

