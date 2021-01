F1, Nico Rosberg: “Corridas têm de ser mais que entretimento e lucro”

Num mundo em profunda mudança, Nico Rosberg acredita que as corridas devem ser mais do que apenas entretenimento e lucro.

Para o ex-piloto de F1, a competição automóvel deve assumir um papel mais preponderante e ativo nos grandes temas que o mundo enfrenta:

O alemão, que é agora um investidor em tecnologias ‘verdes’ e está envolvido na nova série Extreme E, disse ao e-formel.de que o desporto automóvel “precisa de acompanhar as mudanças na sociedade”.

Refere-se não só a questões ambientais, mas também à mudança cultural e social para temas que incluem a igualdade de género e o racismo.

“O desporto automóvel deve tornar-se mais baseado em valores”, disse Rosberg. “Já não se trata apenas do espetáculos e dos lucros”.

“Como desporto, temos também de trabalhar para fazer o bem e servir a sociedade como um todo. Por exemplo, os combustíveis sintéticos na Fórmula 1 ou na Fórmula E chamam a atenção para as alterações climáticas. O mundo inteiro poderia beneficiar com isto. Esse é o futuro do desporto motorizado – e também de toda a nossa economia. Os jovens estão cada vez mais interessados na sustentabilidade, por isso estamos a criar uma combinação entre este interesse e o fascínio pelas corridas”.