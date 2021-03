F1, Nico Rosberg: “Continuo a apostar no Lewis Hamilton”

Nico Rosberg continua a ver Lewis Hamilton como o favorito para esta época. O campeão do mundo não acredita que o cenário mude dramaticamente de figura, embora admita que este ano possa ser muito mais competitivo :

“Se tivesse de apostar o meu dinheiro, continuaria a apostar no Lewis porque ninguém pode imaginar, neste momento, que alguém o pode vencer ao longo de uma temporada completa. Por conseguinte, o meu dinheiro continuaria a ir para Lewis. Mas o que é claro que Verstappen se colocou mais perto do que alguma vez esteve numa pré-época em termos de probabilidades de vencer Lewis no campeonato. Não creio que alguém tenha estado assim tão perto desde há muito, muito tempo”.