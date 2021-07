F1: Nico Rosberg acha que foi “incidente de corrida” | AutoSport

Nico Rosberg é a mais recente personalidade a pronunciar-se sobre o ‘caso’ Lewis Hamilton/Max Verstappen. O Campeão do Mundo de Fórmula 1, ex-companheiro de equipa de Lewis Hamilton na Mercedes, que teve com o inglês vários ‘qui pro quo’ durante a sua coexistência como colegas de equipa, é de opinião que foi um “incidente de corrida”. Em declarações feitas ao Express: “Todos vão aos limites, é normal quando se luta por uma vitória numa corrida, e se luta por um campeonato, com as performances tão equilibradas. Neste contexto, sabe-se a importância de se estar em primeiro na primeira volta. Isso faz uma enorme diferença nos resultados das corridas. Para mim é um incidente de corrida pois todos vão até aos limites”, disse Rosberg que a exemplo de todos os adeptos e quem segue este ‘fenómeno’ da F1, está ansioso pelos próximos capítulos: “Tudo isto deixa-os numa batalha muito intensa. Mal posso esperar para ligar a televisão para a próxima corrida. Porque definitivamente tem aumentado a intensidade entre eles”, e vai continuar a intensificar-se, acrescentamos nós…