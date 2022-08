F1: Nico Hulkenberg volta pilotar o Aston Martin na Hungria | AutoSport

Nico Hulkenberg vai voltar a estar ao volante de um carro de Fórmula 1 pela Aston Martin, esta semana, no Hungaroring, para o programa de testes de pneus Pirelli de 2023.

O teste começa já esta terça-feira com Lance Stroll a iniciar o teste. Nico Hulkenberg irá assumir as suas funções como piloto reserva e de testes da equipa britânica na quarta-feira. Hulkenberg está afastado da grelha de Fórmula 1 desde o final de 2019, quando terminou o seu contrato com a Renault e, desde então, o piloto de 34 anos tem feito aparições esporádicas em Grandes Prémios, substituindo os pilotos principais quando os mesmos têm qualquer tipo de doença que os impeça de competir, neste caso quando contraíram a Covid-19.

Nos testes desta semana em Budapeste estará também a Mercedes, embora a equipa de Brackley não tenha confirmado quais são os pilotos que irão subir ao seu monolugar.

O programa de testes Pirelli 2023 é distribuído ao longo de 18 dias durante a temporada.

No entanto, o fabricante de pneus italiano tem sentido muitas dificuldades para organizar o seu calendário de testes devido ao elevado número de corridas consecutivas no atual calendário da F1. Logisticamente, a Pirelli não consegue lidar com um teste a meio da semana entre duas corridas realizadas em fins de semana consecutivos, o que já impediu as equipas de testar em Barcelona ou Silverstone.

O próximo e último teste de pneus da Pirelli irá ser feito pela Red Bull, em Monza, a 13 de setembro, logo após o Grande Prémio de Itália.

